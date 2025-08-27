Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فريق من الدرجة الرابعة يقصي يونايتد من الكأس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"اليونيسف" تكشف حصيلة صادمة تخص الأطفال في السودان

دوليات

2025-08-27 | 13:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;اليونيسف&quot; تكشف حصيلة صادمة تخص الأطفال في السودان
المصدر:
روسيا اليوم
42 شوهد

قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف"، الأربعاء، إنها تحققت من مقتل وإصابة ألف طفل وتعرض 23 آخرين للاغتصاب في الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية منذ بدء حصار المدينة.

وقالت اليونيسف، في بيان، "منذ بدء الحصار في أبريل 2024، تم التحقق من أكثر من 1100 انتهاك جسيم في الفاشر فقط، بما في ذلك قتل وإصابة أكثر من 1000 طفل، حيث أصيب العديد منهم داخل منازلهم أو الأسواق أو مخيمات النزوح.
 
وكشفت المنظمة عن تعرض 23 طفلا وطفلة على الأقل للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي أو الإساءات الجنسية، فيما اختطف آخرون أو جندوا في الجماعات المسلحة أو استُخدموا من قبلها.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال المتأثرين أعلى بكثير من المعلن، نظرا لمحدودية الوصول وصعوبة التحقق من الوقائع.

ووصفت اليونيسف الفاشر بأنها أصبحت مركزا لمعاناة الأطفال من سوء التغذية والأمراض والعنف، مما يؤدي إلى فقدان أرواح الأطفال يوميا.

وذكرت أنه جرى تهجير 600 ألف شخص نصفهم من الأطفال من الفاشر والمخيمات المحيطة بها في الأشهر الماضية، فيما لا يزال 260 ألف مدني بينهم 130 ألف طفل، عالقين داخل المدينة في ظل أوضاع يائسة بعد انقطاعهم عن المساعدات منذ 16 شهرا.

وقالت مفوضية "العون الإنساني" بولاية شمال دارفور في 19 أغسطس الحالي، إن الفاشر لا تزال موطنا لـ 845 ألف مدني يعيشون في ظروف كارثية، وذلك من جملة 1.5 مليون مواطن كانوا يعيشون في المدينة قبل اندلاع النزاع.

وأجبر الحصار معظم سكان المدينة على اتخاذ تدابير ضارة في سبيل البقاء على قيد الحياة، مثل التداوي بالأعشاب وسد الرمق عبر تناول الأمباز، وهو الكتلة الصلبة من بقايا الفول السوداني والسمسم بعد استخراج الزيت منه، ويستخدم أساسا علفا للحيوانات.

وذكرت "اليونيسف" أن الحصار أدى إلى قطع خطوط الإمداد بشكل كامل، مما أدى إلى تعليق خدمات فرق التغذية المتنقلة والمرافق الصحية بعد نفاد الإمدادات وعدم إتاحة إدخال إمدادات جديدة.

وأفادت بأن هذا التعليق أوقف العلاج لنحو 6 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، مما يجعلهم يواجهون خطر الوفاة دون الأغذية العلاجية والرعاية الصحية.

وأوضحت أن 35 مستشفى و6 مدارس تعرضوا لهجمات مستمرة تسببت بمقتل وإصابة العديد من الأشخاص بمن فيهم أطفال، في ظل انتشار سريع لسوء التغذية الحاد.

وأشارت في بيانها إلى أن أكثر من 10 آلاف طفل تمت معالجتهم من سوء التغذية الحاد الشديد منذ مطلع هذا العام، بما يمثل ضعف أعداد العام السابق، قبل أن تُعلق خدمات العلاج بسبب نفاد الإمدادات.

وطالبت اليونيسف بضرورة تأمين هدنة فورية ومستدامة في الفاشر وجميع أنحاء المناطق المتأثرة بالنزاع مع توفير إمكانية الوصول الإنساني دون عوائق لتقديم الأغذية العلاجية والأدوية والمياه النظيفة.

كما دعت إلى إعادة تأسيس عمليات الأمم المتحدة وشركائها واستمرارها في المناطق الأشد تأثرًا وحماية المدنيين والأطفال والبنية التحتية.
 
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
Play
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-27
Play
العراق في دقيقة 27-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-27
Play
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-27
Live Talk
Play
Live Talk
بطلة عالمية برؤية علمية وإنجاز رياضي - Live Talk - الحلقة ١٠٤ | 2025
10:30 | 2025-08-27
Play
بطلة عالمية برؤية علمية وإنجاز رياضي - Live Talk - الحلقة ١٠٤ | 2025
10:30 | 2025-08-27
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
Play
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
Play
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
Play
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
Play
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
Play
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
Play
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
Play
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
Play
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-27
Play
العراق في دقيقة 27-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-27
Play
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-27
Live Talk
Play
Live Talk
بطلة عالمية برؤية علمية وإنجاز رياضي - Live Talk - الحلقة ١٠٤ | 2025
10:30 | 2025-08-27
Play
بطلة عالمية برؤية علمية وإنجاز رياضي - Live Talk - الحلقة ١٠٤ | 2025
10:30 | 2025-08-27
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
Play
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
Play
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
Play
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
Play
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
Play
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
Play
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
Play
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25

اخترنا لك
روسيا تعلن إسقاط 13 مسيرة أوكرانية
17:25 | 2025-08-27
سوريا.. الجيش الإسرائيلي ينفذ إنزالا في ثكنة عسكرية
16:48 | 2025-08-27
باستثناء أمريكا.. أعضاء مجلس الأمن يدعون لهدنة فورية في غزة
15:24 | 2025-08-27
غارات "إسرائيلية" على مواقع عسكرية سورية
14:55 | 2025-08-27
طهران تعلن: لا تفتيش لمنشآتنا النووية حاليا
14:44 | 2025-08-27
الولايات المتحدة تمدد رخصة استيراد الماس من روسيا
14:23 | 2025-08-27

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.