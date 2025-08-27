كشف تفاصيل اتفاق "إسرائيلي سوري" محتمل.. ما مصير الجولان

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "يقضي الاتفاق بتعليق المطلب السوري باستلام مرتفعات الجولان، مقابل تسليم ومزارع إلى ".وأشارت الهيئة إلى أن "المفاوضات توقفت عقب مجزرة جبل الدروز، ولكن للمرة الأولى تؤكد كل من وسوريا إمكانية تطبيق هذا الاتفاق في المرحلة التالية من المحادثات، بعد الاتفاق الأمني الذي يتم نقاشه حاليا".وأكدت الهيئة أن "المرحلة السياسية لهذه الخطوة في إسرائيل، تتطلب موافقة 80 عضوا في ".وكشف مصدر رسمي سوري في وقت سابق، أن التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام بين سوريا و"إسرائيل" في الوقت الراهن تُعدّ سابقة لأوانها.وذكرت القناة 12 العبرية أن "إسرائيل وسوريا تقتربان من توقيع اتفاقية أمنية جديدة بوساطة أمريكية وبرعاية دول ، في خطوة بدت حتى وقت قريب ضربا من الخيال".وبحسب القناة، يهدف الاتفاق إلى "استقرار سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية، والحد من التهديدات على حدودها الشمالية، وإبعاد دمشق عن المحور الشيعي الذي تقوده ".ولفتت إلى أنه "بالنسبة لإسرائيل، تمثل هذه الخطوة فرصة أمنية مهمة، إلى جانب المخاطر الاستراتيجية التي لا تزال تُخيم على هذا الوضع".