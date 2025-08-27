الصفحة الرئيسية
فريق من الدرجة الرابعة يقصي يونايتد من الكأس
تفاصيل جديدة بشان حادثة مدرسة البشارة الكاثوليكية.. المنفذ ذكر متحول جنسيا
دوليات
2025-08-27 | 14:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
338 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، مساء يوم الأربعاء، عن هوية منفذ عملية إطلاق النار في مدرسة البشارة الكاثوليكية بمينيابوليس بولاية
مينيسوتا
الأمريكية، وقالت إنه يدعى روبن ويستمان.
وذكرت التقارير الأولية أن ويستمان ذكر متحول جنسيا.
ونشر المشتبه به عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كراهيته الشديدة للمسيحيين، وقد حذفت هذه المقاطع منذ ذلك الحين.
وقبل ساعتين فقط من ارتكابه الجريمة المروعة، نشر مقطع فيديو يظهر عبارة "اقتل
دونالد ترامب
" مكتوبة على سلاحه.
ونشرت وسائل إعلام محلية ومدونون صورا لروبن ويستمان.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل اعلامية سقوط عدد من القتلى والجرحى إثر إطلاق نار استهدف مدرسة البشارة الكاثوليكية في مينيابوليس بولاية
مينيسوتا
الأمريكية.
وأعلنت شرطة مينيا بوليس سقوط نحو 23 ضحية بين مصاب وقتيل (3 قتلى).
ووصف حاكم ولاية مينيسوتا اسم وولز الحادث بـ"العنيف والمروع".
من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولي المدينة، أن مطلق النار تم احتواؤه وقتله ولا يوجد أي تهديد نشط للمجتمع حاليا.
كما أكد
الرئيس دونالد ترامب
أنه تم إطلاعه على الحادث، وأشاد بسرعة تدخل
مكتب التحقيقات الفيدرالي
، حيث قال: "تم إطلاعي على حادث إطلاق النار المأساوي في مينيابوليس بمينيسوتا..
مكتب التحقيقات
الفيدرالي استجاب بسرعة وعناصره في مكان الحادث".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيواصل
البيت الأبيض
مراقبة هذا الوضع الرهيب".
وتعاني
الولايات المتحدة
منذ سنوات من تكرار حوادث إطلاق النار بصورة عشوائية، وهو الأمر الذي يؤكد بعض الخبراء في
أمريكا
وكذلك وسائل إعلام أنه يعود إلى انتشار السلاح في البلاد وسهولة امتلاكه وترخيصه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
منفذ
هجوم
مكتب التحقيقات الفيدرالي
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
مكتب التحقيقات
السومرية نيوز
دونالد ترامب
البيت الأبيض
سومرية نيوز
