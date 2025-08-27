تفاصيل جديدة بشان حادثة مدرسة البشارة الكاثوليكية.. المنفذ ذكر متحول جنسيا

– دولي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، مساء يوم الأربعاء، عن هوية منفذ عملية إطلاق النار في مدرسة البشارة الكاثوليكية بمينيابوليس بولاية الأمريكية، وقالت إنه يدعى روبن ويستمان.



ونشر المشتبه به عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كراهيته الشديدة للمسيحيين، وقد حذفت هذه المقاطع منذ ذلك الحين.

وقبل ساعتين فقط من ارتكابه الجريمة المروعة، نشر مقطع فيديو يظهر عبارة "اقتل " مكتوبة على سلاحه.

ونشرت وسائل إعلام محلية ومدونون صورا لروبن ويستمان. وذكرت التقارير الأولية أن ويستمان ذكر متحول جنسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل اعلامية سقوط عدد من القتلى والجرحى إثر إطلاق نار استهدف مدرسة البشارة الكاثوليكية في مينيابوليس بولاية الأمريكية.

وأعلنت شرطة مينيا بوليس سقوط نحو 23 ضحية بين مصاب وقتيل (3 قتلى).

ووصف حاكم ولاية مينيسوتا اسم وولز الحادث بـ"العنيف والمروع".

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولي المدينة، أن مطلق النار تم احتواؤه وقتله ولا يوجد أي تهديد نشط للمجتمع حاليا.

كما أكد أنه تم إطلاعه على الحادث، وأشاد بسرعة تدخل ، حيث قال: "تم إطلاعي على حادث إطلاق النار المأساوي في مينيابوليس بمينيسوتا.. الفيدرالي استجاب بسرعة وعناصره في مكان الحادث".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيواصل مراقبة هذا الوضع الرهيب".

وتعاني منذ سنوات من تكرار حوادث إطلاق النار بصورة عشوائية، وهو الأمر الذي يؤكد بعض الخبراء في وكذلك وسائل إعلام أنه يعود إلى انتشار السلاح في البلاد وسهولة امتلاكه وترخيصه.