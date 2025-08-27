إسرائيل: لن ننسحب من جبل الشيخ السوري

وأضاف المصدر أن "المباحثات مع لا تتقدم بسبب وتدخلات خارجية".‌‏وأفاد بأن "سوريا تصر على نقل المساعدات إلى السويداء عن طريق دمشق".و‌أكد أن "الولايات المتحدة‏ ترفض الممر الإنساني للسويداء وكذلك دعوات الانفصال"، مشيرا إلى أن "الجيش أبلغ دروز باستحالة إنشاء ممر إنساني إلى السويداء".‌‏وذكر المصدر أن "دعوات الدروز للانفصال تعرقل الترتيبات الأمنية وتعقد الأوضاع مع سوريا".‌‏وشدد في تصريحاته على أن "ما يحدث في سوريا الآن لا يخدم أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل".وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن تل أبيب ودمشق أحرزتا تقدما كبيرا على صعيد توقيع الاتفاق الأمني بين دمشق وتل أبيب، مع بقاء بعض نقاط الخلاف بين الطرفين.ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها، أنه تم الاتفاق على نحو 80% من المحاور الأمنية، مع بقاء بعض نقاط الخلاف، أبرزها طلب إسرائيل إبقاء قواتها في عدة مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية، بما في ذلك محطة الرادار على جبل الشيخ وتل رئيسي في القنيطرة.كما أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه مع وفد إعلامي عربي وجود بحث "متقدم" بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.وكشفت المصادر أن الرئيس السوري أحمد الشرع عين مندوبا جديدا لسوريا في ، ليقود مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي استعدادا للقاء تاريخي مرتقب في نهاية سبتمبر .وتصدرت المواقع والفضائيات العبرية خلال الساعات الماضية التقارير المنسوبة لمسؤولين سوريين كبار التي تشير إلى أن الدولتين قد توقعان اتفاقية أمنية برعاية أمريكية في 25 سبتمبر المقبل، بعد خطاب الرئيس الشرع الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأكدت التقارير أن الاتفاق المرتقب يقتصر على الجوانب الأمنية لتخفيف التوتر بين البلدين، وليس اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب.وأشارت المصادر إلى أن النتائج الإيجابية للقاء الوزيرين أسعد ورون ديرمر في ، برعاية أمريكية، أسهمت في تعزيز أجواء اللقاء المرتقب، الذي تراه مناسبا للتوازن مع الاعترافات الغربية المتوقعة بدعم دولة فلسطينية مستقبلية، رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لعرقلة هذا التوجه.