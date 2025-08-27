الولايات المتحدة تمدد رخصة استيراد الماس من روسيا

وذكر موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن تشترط أيضا أن لا يكون الماس قد أعيد تصديره إلى بعد مارس 2024.وكان قد سُمح سابقا باستيراد الماس الروسي بجودة وزن 0.5 قيراط أو أكثر إلى الولايات المتحدة حتى 1 سبتمبر 2025.وتم الإعلان عن حظر تدريجي على استيراد الماس والماس الخام الروسي غير الصناعي إلى دول مجموعة السبع في 2023.ووفقا للوثائق الصادرة عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية" (OFAC)، بدءا من 1 مارس 2024، حظر استيراد الماس الروسي بوزن 1 قيراط أو أكثر إلى الولايات المتحدة، ومن 1 سبتمبر، بوزن 0.5 قيراط أو أكثر. وينطبق الحظر أيضا على المنتجات المصنوعة من الماس الروسي والمصقول في دول ثالثة.قبل ذلك، وعلى الرغم من إدراج المنتج الروسي الرئيسي "ألروسا" في قائمة SDN في عام 2022، كانت الماسات المصقولة من المواد الخام الماسية الروسية تتسلل بحرية إلى السوق الأمريكية، بعد معالجتها في مجمعات صناعة تقطيع وتلميع الأحجار الكريمة .