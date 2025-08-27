طهران تعلن: لا تفتيش لمنشآتنا النووية حاليا

وقال ، "لا تفتيش لمنشآتنا النووية حاليا ومفتشو الوكالة الدولية يراقبون استبدال وقود محطة بوشهر".

وأضاف "وجود مفتشي بإيران تم في إطار ووفق حاجتنا".

ولفت نائب وزير خارجية الى أنه "لم يتم التوصل بعد لأي اتفاق مع الذرية وهناك نقاط لم تحسم بعد"، مضيفا "إذا فعلت أوروبا إعادة العقوبات بدافع سياسي فستتوقف محادثاتنا مع الوكالة الدولية

وعاد مفتشو الوكالة الذرية إلى إيران، للمرة الأولى منذ تعليق التعاون معهم بعد هجوم " " في شهر يونيو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران، الأربعاء، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عادوا للبلاد لأول مرة منذ تعليق التعاون معهم بعد هجوم "إسرائيل" على مواقع نووية إيرانية.