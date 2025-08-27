غارات "إسرائيلية" على مواقع عسكرية سورية

​أفادت السورية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالجيش السوري قوله إن " تشن سلسلة من الضربات على ثكنات عسكرية سابقة في ريف دمشق".

وتزامنت الهجمات مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء دمشق ودرعا والقنيطرة، وفق وسائل إعلام.