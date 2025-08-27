باستثناء أمريكا.. أعضاء مجلس الأمن يدعون لهدنة فورية في غزة

وأصدر أعضاء باستثناء ، بيانا اليوم الأربعاء، عبروا فيه عن استيائهم وقلقهم بشأن حدوث مجاعة في وأكدوا ثقتهم في عمل نظام التصنيف المرحلي للأمن الغذائي بشأن غزة.وشدد البيان على أن المجاعة في غزة من صنع البشر وأن القانون الإنساني الدولي يمنع استخدام التجويع كسلاح.ودعا 14 عضوا في مجلس الأمن في بيان مشترك، إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس وجماعات أخرى.ودعا البيان أيضا إلى زيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات، كما طالبوا "إسرائيل" بعدم توسيع العملية العسكرية في غزة.