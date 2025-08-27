الصفحة الرئيسية
في سوريا.. العثور على أجهزة مراقبة وتنصت جنوب دمشق
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538619-638919244997628422.jpg
سوريا.. الجيش الإسرائيلي ينفذ إنزالا في ثكنة عسكرية
دوليات
2025-08-27 | 16:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
2,078 شوهد
أفاد مصدر عسكري سوري، مساء الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالا في ثكنة عسكرية.
وقال المصدر، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بالكسوة بريف دمشق".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي أمضى أكثر من ساعتين في منطقة الإنزال بالكسوة بريف دمشق".
ولفت المصدر العسكري سوري الى أن "الجيش الإسرائيلي استقدم عشرات الجنود وعددا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق"، مضيفا "لم يحدث أي اشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري".
وكانت
قناة الإخبارية
السورية أفادت، الأربعاء، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الإمارات والأردن تنفذان إنزالا جويا في غزة
11:49 | 2025-07-30
الاعلام الإيراني: انفجار بثكنة عسكرية في كرمانشاه جراء هجوم إسرائيلي جديد
06:34 | 2025-06-14
الجيش الإسرائيلي: عشرات الإسرائيليين عبروا الحدود إلى سوريا ونعمل على إعادتهم
11:12 | 2025-07-15
"إسرائيل" تعلن تنفيذ عملية داخل سوريا وتدمير مواقع عسكرية
09:06 | 2025-07-06
سوريا
دمشق
قناة الإخبارية
إسرائيل
سورية
باريت
باري
كريت
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
محليات
26.69%
10:11 | 2025-08-27
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
10:11 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
محليات
26.23%
10:07 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
10:07 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
23.83%
03:58 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:58 | 2025-08-27
عروس عراقية تنصب على 18 رجلًا
محليات
23.25%
13:57 | 2025-08-27
عروس عراقية تنصب على 18 رجلًا
13:57 | 2025-08-27
براك يعتذر بشكل غير مباشر بعد إساءته للصحفيين في لبنان
04:58 | 2025-08-28
محكمة أمريكية تلزم بتعويض ضخم لمتظاهر أصيب في اشتباك مع الشرطة
04:30 | 2025-08-28
مايكروسوفت تطرد موظفين بسبب رفضهم العمل مع إسرائيل
02:33 | 2025-08-28
في سوريا.. العثور على أجهزة مراقبة وتنصت جنوب دمشق
18:42 | 2025-08-27
روسيا تعلن إسقاط 13 مسيرة أوكرانية
17:25 | 2025-08-27
باستثناء أمريكا.. أعضاء مجلس الأمن يدعون لهدنة فورية في غزة
15:24 | 2025-08-27
