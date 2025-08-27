سوريا.. الجيش الإسرائيلي ينفذ إنزالا في ثكنة عسكرية

أفاد مصدر عسكري سوري، مساء الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالا في ثكنة عسكرية.

​

وقال المصدر، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بالكسوة بريف دمشق".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي أمضى أكثر من ساعتين في منطقة الإنزال بالكسوة بريف دمشق".

ولفت المصدر العسكري سوري الى أن "الجيش الإسرائيلي استقدم عشرات الجنود وعددا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق"، مضيفا "لم يحدث أي اشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري".

وكانت السورية أفادت، الأربعاء، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق.