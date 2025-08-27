روسيا تعلن إسقاط 13 مسيرة أوكرانية

أعلنت ، الخميس، عن إسقاط 13 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت 13 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية". وأضاف أنه "تم إسقاط المسيرات فوق أراضي مقاطعات روستوف وبيلغورود وسمولينسك والبحر الأسود".