في سوريا.. العثور على أجهزة مراقبة وتنصت جنوب دمشق

وذكرت الوكالة: "خلال جولة ميدانية لعناصر من الجيش قرب جبل المانع جنوب دمشق عثرت على أجهزة مراقبة وتنصت، وأثناء محاولة التعامل معها، تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابات وتدمير آليات".وأضافت: "الاستهدافات الجوية والطائرات المسيّرة استمرت في منع الوصول إلى المنطقة، بالمقابل قامت مجموعات من الجيش بتدمير جزء من المنظومات عبر استهدافها بالسلاح المناسب، وسحب جثامين الشهداء".وختمت الوكالة: "لاحقا، شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على الموقع أعقبها إنزال جوي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع".وتأتي هذه الهجمات بعد تأكيد مصدر في في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من وسيبقى بالمنطقة الأعلى فيه.كما أفادت قناة "الإخبارية السورية" أمس بمقتل 6 من عناصر الجيش العربي السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة الإسرائيلية ظهر أمس بالقرب من مدينة الكسوة في ريف دمشق.