براك يعتذر بشكل غير مباشر بعد إساءته للصحفيين في لبنان

وقال برّاك: "كما تعلم، كلمة (حيواني) لم أستخدمها بطريقة مهينة". مؤكدا انه: "كنت فقط أحاول أن أقول: هل يمكننا أن نهدأ؟ هل يمكننا أن نجد بعض التسامح واللطف؟ نعم، لنكن متحضرين".وكانت تصريحات برّاك قد أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الصحافية والإعلامية ، حيث اعتُبرت مسيئة ومهينة، وسط صمت لافت من النقابات الإعلامية.وانتشرت مقاطع الفيديو من داخل قصر بشكل واسع على تظهر تجاوز مبعوث على الصحفيين، وأعادت فتح النقاش حول أسلوب تعاطي المسؤولين والوفود الأجنبية مع الإعلاميين المحليين.