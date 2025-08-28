أمريكي يحرق علم بلاده بعد ساعات من توقيع ترامب أمرًا بتجريم "حرق العلم"

وقال الجندي السابق البالغ من العمر 54 عاما، جاي كاري، والذي سبق ان حصل على خلال خدمته في ، إنه "كان يحتج على الأمر التنفيذي الذي وقّعه د ، والذي يُوجِّه الوكالات الفيدرالية "بمقاضاة صارمة" أي شخص يُدنِّس العلم".وأضاف كاري: "أريد فقط أن أُعلمهم أنني مُحارب مُتقاعد مُعاق، ولم أكن أعتقد أن من حق الرئيس تقييد حقوقنا المكفولة بالتعديل الأول"، مشيرا الى انه "لقد قاتلت من أجل هذا العلم، ومات أصدقائي من أجل هذا العلم، وأنه ليس لديه الحق، وليس مسموحًا له بسن هذه القواعد والقوانين غير القانونية لمجرد أنه الرئيس".واقدم كاري على احراق العلم في ، الواقعة على الجانب الآخر من شارع بنسلفانيا الشمالي الغربي من ، ووجهت إليه شرطة الأمريكية تهمة انتهاك قانون يحظر إشعال الحرائق في أراضي الحدائق الفيدرالية، قبل ان يتم اطلاق سراحه بعد حوالي أربع ساعات، وينتظر استدعاءً قضائيًا عبر البريد.وقضت عام ١٩٨٩ بأن حرق العلم يُعدّ شكلاً من أشكال التعبير الرمزي المحمي بموجب التعديل الأول للدستور، لكن قرار ترامب يبدو انه يقر بقرار المحكمة لكنه يستهدف حالات حرق العلم التي قد لا ينطبق عليها حكم المحكمة العليا، مثل الحالات التي تُؤدي فيها إلى التحريض على "أعمال غير قانونية وشيكة"، على حدّ تعبير المحكمة.في مقطع فيديو نُشر على ، أشعل كاري العلم بالكحول المحمر وولاعة وأخبر حشدًا يبلغ عدده حوالي عشرين شخصًا أن الأمر التنفيذي كان غير قانوني وأنه "قاتل من أجل كل حق من حقوقهم".وبعد اعتقاله، قال كاري، إنه لم يحرق العلم الأمريكي من قبل، وأن اقدامه على حرق العلم لاول مرة بعد ساعات فقط من توقيع ترامب على الأمر لم يتم "بسوء نية أو بقصد عدم احترام علم البلاد بأي شكل من الأشكال، بل للتصدي الى انتزاع الحقوق بقرار ترامب".