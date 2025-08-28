أوروبا تفعل آلية العقوبات ضد إيران.. وتقرير يكشف "تنظيفاً" في موقع نووي

وقال دبلوماسي أوروبي لموقع أكسيوس الأميركي إن إطلاق عملية إعادة فرض العقوبات لا يعني نهاية الدبلوماسية، وفق تعبيره.وأشار إلى أن دول الترويكا ستظل منفتحة على التواصل مع خلال الأسابيع التي تسبق سريان العقوبات.وشدد على أن زعماء الترويكا يعتقدون أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.واجتمعت الدول الثلاث مع إيران -أول أمس الثلاثاء- في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي القدرة على إعادة فرض العقوبات على ، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي عام 2015.وقال 3 دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي لوكالة رويترز إن محادثات الثلاثاء لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران، على الرغم من اعتقادهم بوجود مجال لمزيد من الدبلوماسية الأسابيع المقبلة.وأضافوا أن مجموعة الثلاث قررت البدء في تفعيل ما تسمى آلية "العودة السريعة لعقوبات "، وهي عملية تستغرق 30 يوما قبل إعادة فرض العقوبات التي ستشمل قطاعات المال والمصارف والهيدروكربونات والدفاع الإيرانية.تنظيف موقع نوويفي الأثناء، قال والأمن الدولي -أمس الأربعاء- إن إيران بدأت عملية تنظيف سريعة في موقع نووي شمالي طهران تعرض لضربات جوية إسرائيلية.وأضاف تقرير صادر عن المعهد نقلته رويترز أن صور الأقمار الاصطناعية "تظهر جهودا كبيرة من جانب إيران لإزالة المباني المتضررة أو المدمرة بسرعة، ومن المرجح أن تكون هذه الجهود تهدف إلى محو أثر أي شيء يدينها ويرتبط بأنشطة أبحاث أو تطوير أسلحة نووية"، وفق تعبيره.والمعهد هو مجموعة بحثية مستقلة تركز على وقف انتشار الأسلحة النووية ويرأسه ديفيد أولبرايت المفتش النووي السابق بالأمم المتحدة.ولم ترد لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق، وفقا لرويترز. وتنفي طهران السعي لامتلاك أسلحة نووية، وتؤكد مرارا أن برنامجها لأغراض سلمية.ويأتي التقرير في الوقت الذي تجري فيه محادثات في طهران بشأن استئناف عمليات التفتيش التي تعطلت بسبب الحرب التي اندلعت بين وإيران في الفترة من 13 إلى 24 يونيو/حزيران والضربات التي شنتها في 22 من الشهر ذاته على المنشآت النووية الرئيسية الثلاث في البلاد.