إسرائيل تكشف تفاصيل أول إنزال جوي في دمشق منذ سقوط الأسد

وجاء ذلك، عقب تقارير عن عملية إنزال جوي إسرائيلية ليل الأربعاء في موقع عسكري قرب دمشق بعد استهدافه بغارات.وكتب كاتس على "إكس" إن: "قواتنا تعمل في جميع ميادين القتال ليل نهار، من أجل أمن "، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، فقد عثرت قوات على أجهزة مراقبة وتنصت، وأثناء محاولة التعامل معها تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أدى إلى مقتل 7 جنود.وأفاد مراسلنا: "عند محاولة الجنود السوريين تدمير هذه الأسلحة، استهدفتهم المقاتلات الإسرائيلية بشكل مباشر عبر عدة غارات".