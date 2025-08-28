"نحن من عائلة النبوة".. والد أحمد الشرع يشعل تفاعلا بتصريح عن نسب العائلة

الدكتور حسين الشرع والد الرئيس السوري أحمد الشرع، عن حديثه مع عن معركة حلب. pic.twitter.com/qnrrDujzcl — (@Omar_Madaniah) August 27, 2025

التصريحات المتداولة أدلى بها حسين الشرع خلال مقابلة على قناة العربي، وقال فيها عن نسب العائلة: "أنا من قرية، نحن فلاحون، ملاكين أراضي، القرية اسمها جيبين، نحن من عائلة النبوة لنا مركز اجتماعي والناس تحترمنا كثير لمركزنا الاجتماعي وليس مركزنا العقاري"، مضيفا: "يعرف أن أجدادنا أن لهم مكانة في حوران وفي فلسطين وفي منطقة دمشق ونحن من عائلة تمت للأشراف بصلة".وفي جزء آخر متداول من المقابلة، تحدث حسين عن حوار دار بينه وبين نجله أحمد، حيث قال: "عم ندردش أنا واياه (أحمد الشرع) قال رأيك بحلب؟ قلت له شو حلب؟ ان شاء الله بدكم تهاجموا حلب؟ قال لي، بجوز، قلت له يا اخي حامضة عليكم هاي، لا تورطوا حالكم، خليكم مستورين في إدلب، أحسن ما يهجموا الروس والإيرانيين والنظام، ونازلين فيكم دك يوميا وأخذوا منكم شرق السكة كلها وأخذوا منكم ريف حلب الغربي تقريبا وريف إدلب الجنوبي".ومضى حسين قائلا: "قال لي (أحمد الشرع) لا بس احنا كمان أقوياء، قلت له شو يعني أقوياء؟ انتم أقوى من حماس؟ قال لي احنا أقوى من حماس، أنتم أقوى من ، قال لي نحن أقوى من حزب الله، بس هذه الكلمات هاي، لما الصبح اتصلت معي بنتي قالت لي: هجموا.. الساعة 4 فقت من النوم، مين هجموا؟ ما قالت شيء بس قالت هجموا، فتحت التلفزيون ورأيت أنهم قالوا حرروا ريف حلب الغربي".