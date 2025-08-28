داعم لمجتمع الميم.. من هو منفذ الهجوم على المدرسة الكاثوليكية في مينيابوليس الامريكية؟

وأوضح مدير المكتب، كاش باتيل، أن ويستمان يُصنَّف رسميًا كرجل، بينما تكشف وثائق رسمية مرتبطة به تطلب تغيير اسمه إلى أمراة، في إشارة إلى أنه من "المتحولين جنسياً".وأكد كاش باتيل أن حادث إطلاق النار في مدرسة البشارة الكاثوليكية سيخضع للتحقيق باعتباره عملًا إرهابيًا محليًا وجريمة كراهية تستهدف المجتمع الكاثوليكي.من جانبه، كشف قال مدير شرطة مينيابوليس، أوهارا، أن مطلق النار كان قد جهّز بيانًا بهدف نشره عبر منصة ، موضحًا أن التسجيل أظهره في موقع الحادث وتضمّن كتابات مثيرة للقلق، قبل أن يتم حذفه لاحقًا بالتعاون مع .وقال مسؤولان أمنيان مطلعان على الأمر إن المشتبه به في إطلاق النار لقي حتفه، في وقت كشفت فيه وسائل إعلام أن المشتبه به أطلق النار على نفسه.وأشارت تقارير أمريكية إلى أن ويستمان وصف نفسه من المناهضين للرئيس الأمريكي ، ومن مؤيدي "مجتمع الميم" (الشواذ)، كما عبر عن تأييده للشيوعية وروسيا، وكشف عن معاداته للسامية، في حين وصفه ناشطون بأنه "مختل عقلياً.