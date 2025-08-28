إسرائيل تشن سلسلة غارات على اليمن

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارات استهدفت مواقع لأنصار الله الحوثيين، مشيرةً إلى أن الهدف منها اغتيال كبار المسؤولين اليمنيين.من جانبها، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن نفذت 10 غارات في .في الأثناء، أكد زعيم في كلمة له أن "العدوان الإسرائيلي على بلدنا واستهدافه محطة والمحطات الكهربائية هو عدوان فاشل".وأشار إلى أن "موقفنا مستمر في مناصرة الشعب الفلسطيني بكل عزم وتصميم، وموقف بلدنا مستمر رسميا وشعبيا وفق مساره الهادف إلى فعل ما هو أقوى وأكبر وتطوير القدرات العسكرية أكثر وأكثر".وأضاف أن "عمليات جبهة استمرت هذا الأسبوع ضد العدو الإسرائيلي بالصواريخ الفرط صوتية والطائرات المسيرة في وعسقلان في فلسطين المحتلة".ولفت إلى أن "القوات الصاروخية زفّت لنا البشرى بالإنجاز النوعي الذي أقلق الأعداء الإسرائيليين في صناعة الرؤوس الانشطارية لصواريخ فلسطين 2".