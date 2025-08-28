أرملة هالك هوجان تتهم هذه الجهة بوفاته.. اين الحقيقة؟

وتتركز الشبهات على جراحة في الرقبة خضع لها هوجان في مايو الماضي، يُعتقد أنها تسببت في إصابة العصب الحجابي المسؤول عن عملية التنفس، ما أدى إلى معاناته من ضيق تنفس مستمر أضعف جسده وأثر على وظائفه الحيوية، قبل أن يفارق الحياة إثر سكتة قلبية داخل منزله الفخم المطل على شاطئ كليرووتر بولاية فلوريدا، والذي تُقدَّر قيمته بنحو ملايين دولار.وفي تصريحاتها، أوضحت الأرملة البالغة من العمر 46 عامًا أن فريقها القانوني يحقق في ملابسات الجراحة، مؤكدة أن الأعراض التنفسية التي عانى منها هوجان "أرهقت جسده وأسهمت في رحيله".وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الضرر الذي لحق بالعصب لم يُكتشف إلا بعد الجراحة، ما أثار تساؤلات حول كفاءة التدخل الطبي. وبرزت هذه المزاعم أول مرة عبر معالج مهني يُدعى جاستن ماكامي (54 عامًا)، يعمل في منزل هوجان، حين أبلغ الشرطة بأن العصب "قُطع"، قبل أن يتضح لاحقًا أنه تعرّض لإصابة بالغة دون أن يُقطع نهائيًا. وقد رفض ماكامي الإدلاء بمزيد من التصريحات بعد أقواله الأولية.ولا تزال جثة هوجان المحنطة محفوظة في دار جنازات محلية منذ أكثر من خمسة أسابيع، فيما أكدت سكاي ديلي أن عملية الحرق ستتم قريبًا بعد استكمال التحقيقات الطبية، مشيرة إلى أن الإجراءات "تستغرق وقتًا أطول مما يتصوره الناس، فالحصول على السجلات والموافقات الرسمية عملية معقدة يجري متابعتها بدقة".