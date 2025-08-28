الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
مجلس الامن الدولي يمدد ولاية اليونيفيل بلبنان للمرة الأخيرة لهذا الموعد
دوليات
2025-08-28 | 12:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
50 شوهد
قرر
مجلس الأمن الدولي
، اليوم الخميس، تمديد ولاية اليونيفيل بلبنان للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026.
وذكر المجلس في بيان، تابعته
السومرية نيوز
، أنه "تقرر بالإجماع اعتماد قراراً يمدد ولاية قوات اليونيفيل في
لبنان
للمرة الأخيرة".
وأشار الى ان "القرار نافذ حتى 31 كانون الأول 2026".
تابع قناة السومرية على
منصةX
نواف سلام يرحب بقرار مجلس الأمن لتمديد ولاية اليونيفيل بلبنان
12:20 | 2025-08-28
مجلس الأمن الدولي يبدأ جلسة طارئة بشأن المواجهة بين إسرائيل وإيران
10:09 | 2025-06-20
إيران تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ على خلفية الضربات الأمريكية
02:18 | 2025-06-22
مجلس الأمن يقرر تمديد مهمة قوة مراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل
10:22 | 2025-06-30
