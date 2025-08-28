أول تعليق إيراني بعد قرار "الترويكا الأوروبية" إعادة العقوبات

وجاء في بيان للوزارة: "قرار مجموعة الثلاث سيقوض بشدة عملية التواصل والتعاون الحالية بين والوكالة الذرية".

وأضاف البيان: "التصعيد الاستفزازي وغير الضروري سيُقابل بردود فعل مناسبة".



وفي وقت سابق، أبلغت دول "الترويكا الأوروبية" أعضاء قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات على إيران.



ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و"الترويكا" في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق قبل نهاية أغسطس على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار 2231، الذي صادق على اتفاق 2015 وتنتهي فاعليته في 18 أكتوبر 2025

وكانت الدول الأوروبية قد طالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.