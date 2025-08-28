روسيا تعلق على قرار أوروبي بشأن إيران: ليس له قوة قانونية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538745-638920009886337781.jpeg
روسيا تعلق على قرار أوروبي بشأن إيران: ليس له قوة قانونية
دوليات
2025-08-28 | 14:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
565 شوهد
أعرب نائب مندوب
روسيا
لدى
الأمم المتحدة
دميتري بوليانسكي عن خيبة أمل
موسكو
من قرار "الترويكا الأوروبية" (فرنسا،
ألمانيا
، وبريطانيا) تفعيل آلية استعادة العقوبات ضد
إيران
.
وقال بوليانسكي اليوم الخميس: "هذا يخيب أملنا، لأننا كنا نتوقع أن نتعامل مع شركاء جادين، ولكن في النهاية يبدو الأمر وكأننا نتعامل مع عصابة من قطاع الطرق".
وشدد نائب المندوب الروسي الدائم لدى
المنظمة الدولية
على أن
روسيا
لا تعترف للـ"الترويكا الأوروبية" بأساس قانوني لبدء الإجراء.
وأوضح الدبلوماسي: "بالنسبة لنا، لم يحدث شيء، لأننا لا نعترف بأساس قانوني لمثل هذا 'الاستعادة السريعة للعقوبات'".
وفي وقت سابق، أبلغت دول "الترويكا الأوروبية" أعضاء
مجلس الأمن الدولي
قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات
الأمم المتحدة
على
إيران
.
ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و"الترويكا" في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق
طهران
قبل نهاية أغسطس على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار
مجلس الأمن
2231، الذي صادق على اتفاق 2015 وتنتهي فاعليته في 18 أكتوبر 2025.
وكانت
الدول الأوروبية
قد طالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع
الولايات المتحدة
للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
أول تعليق إيراني بعد قرار "الترويكا الأوروبية" إعادة العقوبات
13:18 | 2025-08-28
البيت الأبيض يحدد موعد قرار ترامب بشأن إيران
13:35 | 2025-06-19
اول تعليق من الصين بشأن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة
02:41 | 2025-08-16
روسيا "قلقة" بشأن إيران
12:33 | 2025-07-30
روسيا
ايران
مجلس الأمن الدولي
الولايات المتحدة
الدول الأوروبية
المنظمة الدولية
الأمم المتحدة
الأمن الدولي
مجلس الأمن
وقال بول
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
محليات
35.37%
10:11 | 2025-08-27
السومرية تنشر نص مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
10:11 | 2025-08-27
ملاكمة وعارضة أزياء المانية تصبح "زوجة ثالثة" لداعية اسلامي
دوليات
22.74%
02:39 | 2025-08-27
ملاكمة وعارضة أزياء المانية تصبح "زوجة ثالثة" لداعية اسلامي
02:39 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
محليات
21.65%
10:07 | 2025-08-27
التربية تعلن نتائج التنافسي للمتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد
10:07 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
20.24%
03:58 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:58 | 2025-08-27
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
الأكثر مشاهدة
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
اخترنا لك
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
18:21 | 2025-08-28
سماع دوي انفجارين بمحيط بلدتين في ريف دمشق
17:35 | 2025-08-28
تحذير من "تسونامي إنساني" حال اجتياح "إسرائيل" لغزة
17:06 | 2025-08-28
إيطاليا تحسم الجدل: لن نرسل جنودنا إلى أوكرانيا
16:44 | 2025-08-28
طهران تؤكد: سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان
16:15 | 2025-08-28
واشنطن تعلن: ترامب غير راضٍ عن التطورات في أوكرانيا
14:20 | 2025-08-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.