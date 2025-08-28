روسيا تعلق على قرار أوروبي بشأن إيران: ليس له قوة قانونية

وقال بوليانسكي اليوم الخميس: "هذا يخيب أملنا، لأننا كنا نتوقع أن نتعامل مع شركاء جادين، ولكن في النهاية يبدو الأمر وكأننا نتعامل مع عصابة من قطاع الطرق".وشدد نائب المندوب الروسي الدائم لدى على أن لا تعترف للـ"الترويكا الأوروبية" بأساس قانوني لبدء الإجراء.وأوضح الدبلوماسي: "بالنسبة لنا، لم يحدث شيء، لأننا لا نعترف بأساس قانوني لمثل هذا 'الاستعادة السريعة للعقوبات'".وفي وقت سابق، أبلغت دول "الترويكا الأوروبية" أعضاء قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات على .ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و"الترويكا" في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق قبل نهاية أغسطس على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار 2231، الذي صادق على اتفاق 2015 وتنتهي فاعليته في 18 أكتوبر 2025.وكانت قد طالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.