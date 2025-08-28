​واشنطن تعلن: ترامب غير راضٍ عن التطورات في أوكرانيا

وقالت في إفادة صحفية دورية: "كان (ترامب) غير سعيد بالأنباء، لكنه لم يتفاجأ"، مشيرة إلى أن "أوكرانيا هاجمت مؤخرا مصافي النفط الروسية".كما أعربت كارولين ليفيت عن اعتقاد بأن وأوكرانيا غير مستعدين في هذه المرحلة لإنهاء النزاع، مشيرة إلى أن الرئيس ينوي إصدار "بيانات إضافية" لاحقا بشأن الوضع في أوكرانيا.وقالت خلال الإفادة: "من المحتمل أن يكون كلا طرفي هذه الحرب غير مستعدين لإنهائها. الرئيس يريد أن تنتهي، لكن قادة هذين البلدين بحاجة إلى إنهائها ويجب أن يريدوا ذلك أيضا. أعتقد أن الرئيس سيصدر لاحقا بعض البيانات الإضافية حول هذا الموضوع"، دون أن توضح موعد صدور البيانات الجديدة من ترامب.وفي السياق، طلبت أوكرانيا عقد جلسة طارئة لمجلس بسبب الضربات التي تعرضت لها ، على الرغم من أن كانت قد أشارت مرارا سابقا إلى أن الضربات تستهدف حصرا منشآت البنية التحتية العسكرية، وأماكن تجمع الجنود وممثلي .من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن كييف تواصل شن ضربات على منشآت البنية التحتية في روسيا، بما في ذلك الضربات التي غالبا ما تستهدف المنشآت المدنية.