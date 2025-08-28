طهران تؤكد: سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان

وقال بزشكيان خلال كلمة ألقاها في ذكرى شهداء حرب الـ12 يوما: "نحن لا نخشى أي تهديد، ونعمل بكل طاقتنا لحل مشاكل البلاد ولرفعة وعزة شعبنا. نحن نكره الحرب ونريد السلام، لكننا سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان".وانتقد الرئيس الإيراني الدعم الذي تقدمه والدول الأوروبية لإسرائيل وتبريرها جرائمها، خصوصاً ضد أهالي ، قائلا: هذه الدول، من دون أن تذكر بلدا واحدا هاجمته ، تتهمنا بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، بينما تدافع عن كيان مجرم يمارس الإبادة. لا أستطيع أن أصدق أنهم بشر، إذ لا يمكن لأي إنسان أن يشاهد المعاناة والآلام التي يعيشها أهل غزة ويبررها. فأين هي حقوق الإنسان التي يدعونها؟ وأي منطق يبرر الدعم العسكري واللوجستي والتقني لكيان قاتل في عالم اليوم؟".وأوضح بزشكيان أن الهدف من ضغوط والدول الغربية هو جعل ضعيفة منزوعـة السلاح، لكنه شدد: "نحن لا نخشى أي تهديد، ونعمل بكل طاقتنا لحل مشاكل البلاد ولرفعة وعزة شعبنا. نحن نكره الحرب ونريد السلام، لكننا سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان".