إيطاليا تحسم الجدل: لن نرسل جنودنا إلى أوكرانيا

جاء ذلك في بيان مكتب الصحافة التابع لقصر كيجي الحكومي بعد اجتماع قادة الائتلاف الحاكم الذي دعت إليه رئيسة الوزراء لتقييم المسار المحتمل للمفاوضات السلام حول أوكرانيا بعد اللقاءات الأخيرة في .وقال البيان: "تم التأكيد على أن مشاركة في النشر المحتمل لقوات متعددة الجنسيات على أراضي أوكرانيا غير متوقعة، بينما يتم النظر في خيارات المراقبة وأنشطة أخرى خارج أوكرانيا فقط بعد توقف القتال".وكانت قد أفادت سابقا أن ضمانات الأمن لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة من هي الآلية الرئيسية التي يدرسها حلفاء الغربيون.وأشارت إلى أن هي من قدم هذا الاقتراح في البداية، وهي ليست عضوا رسميا في "تحالف الراغبين" المؤلف من الدول التي تسمح بإمكانية إرسال جنودها لمراقبة الامتثال لوقف إطلاق النار.وكانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" قد أفادت سابقا بأن إيطاليا قد تقدم خبراء في إزالة الألغام لأعمال إزالة الألغام في الأراضي الأوكرانية.