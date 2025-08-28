تحذير من "تسونامي إنساني" حال اجتياح "إسرائيل" لغزة

في حديثه نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، "سنكون أمام تسونامي إنساني في حال أي اجتياح إسرائيلي لغزة"، مضيفا أنه "لا مكان لأهالي النزوح إليه.. ونحذر من ".

وأشار إلى أن "الأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات أهالي القطاع".



كما شدد على أن "المجاعة باتت تسيطر على معظم مناطق القطاع وتشتد بمدينة غزة"، معتبرا أن " تعيش حالة إنكار للمجاعة والقتلى المدنيين".



ولفت أبو حسنة إلى أن "بعض المساعدات الغذائية فسدت بعد انتظار طويل على المعابر"، مضيفا: "لدينا مساعدات تنتظر على المعابر كافية للقطاع لمدة 3 شهور".



ويستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، رغم دعوات دولية لإعادة النظر في الأمر بسبب المخاوف من أن تؤدي العملية إلى خسائر بشرية كبيرة.