سماع دوي انفجارين بمحيط بلدتين في ريف دمشق

دوليات

2025-08-28 | 17:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سماع دوي انفجارين بمحيط بلدتين في ريف دمشق
المصدر:
Sky News عربية
550 شوهد

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، الجمعة، بسماع دوي انفجارين بمحيط بلدتين في ريف دمشق.

وقال المرصد، "سماع دوي انفجارين كبيرين بمحيط بلدتي كفرحور وبيت تيما بريف دمشق الجنوبي الغربي".
 
وكان الجيش الإسرائيلي نفذ، مساء أمس الأربعاء، إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بالكسوة بريف دمشق.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Play
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Play
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
Play
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
Play
العراق في دقيقة 28-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-28
Live Talk
Play
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Play
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
Play
صلاح الدين قضاء بلد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-28
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
Play
النائب حسين عرب - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٠ | season 1
16:00 | 2025-08-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
Play
طلبات 27-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
Play
ضيف البرنامج صفا الطائي 27-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-27
اخترنا لك
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
18:21 | 2025-08-28
تحذير من "تسونامي إنساني" حال اجتياح "إسرائيل" لغزة
17:06 | 2025-08-28
إيطاليا تحسم الجدل: لن نرسل جنودنا إلى أوكرانيا
16:44 | 2025-08-28
طهران تؤكد: سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان
16:15 | 2025-08-28
​واشنطن تعلن: ترامب غير راضٍ عن التطورات في أوكرانيا
14:20 | 2025-08-28
روسيا تعلق على قرار أوروبي بشأن إيران: ليس له قوة قانونية
14:03 | 2025-08-28

