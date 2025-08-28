سماع دوي انفجارين بمحيط بلدتين في ريف دمشق

أفاد لحقوق الانسان، الجمعة، بسماع دوي انفجارين بمحيط بلدتين في ريف دمشق.





وقال المرصد، "سماع دوي انفجارين كبيرين بمحيط بلدتي كفرحور وبيت تيما بريف دمشق الجنوبي الغربي". وكان الجيش الإسرائيلي نفذ، مساء أمس الأربعاء، إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بالكسوة بريف دمشق.