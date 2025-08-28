توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية

شهدت العاصمة توترا أمنيا بعد رصد تحركات عسكرية مكثفة داخل المدينة ووصول أرتال مسلحة من مدن الغرب الليبي باتجاهها.

ووصلت الأرتال المسلحة من مدن مصراتة والزاوية وغريان والزنتان وورشفانة باتجاه العاصمة .

وأصدر عدد من أهالي بلدية تاجوراء شرقي طرابلس بيانا أعلنوا فيه رفضهم القاطع لتحويل منطقتهم إلى ساحة حرب، معتبرين دخول أي رتل عسكري إلى البلدية تعديا مباشرا على أهلها، ومطالبين قوات فض النزاع والجهات الرسمية بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين.



وفي السياق ذاته، أعلن حراك سوق الجمعة شرقي العاصمة تضامنه مع بيان أهالي تاجوراء، مؤكدًا رفضه لإشعال فتيل الحرب داخل العاصمة، وداعيا بعثة للدعم في ليبيا إلى إدانة التحركات العسكرية والعمل على إنهاء الأزمة.



من جانبه، حذر أسامة جويلي، آمر التابعة للمجلس الرئاسي، من خطورة أي عمل مسلح داخل العاصمة، معتبرا أن نتائجه ستكون "كارثية على الجميع"، وأنه يستهدف تقويض العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.