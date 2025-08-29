صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء

وزعم ناشروها أنها ملتقطة له في حديثاً، إلا أنه بعد التحقق من صحتها، تبين أن الصورة غير حقيقية، كونها منشأة بالذكاء الاصطناعي.ووضع البحث العكسي الصورة بحجمها الكامل، وبدا فيها الأسد حاملا عصا بيسبول على كتفه.وقد حملت في أسفلها إلى اليمين شعار "GROK"، برنامج الدردشة الآلي من شركة "إكس أيه آي"، والذي يوظف التوليدي وينشىء صوراً بتقنية الذكاء الاصطناعي.وهذا دليل على أنها ليست حقيقية.وفر الأسد الذي كان حليفا رئيسيا لروسيا في الشرق الأوسط، إلى ، بعدما أطاحه هجوم خاطف لفصائل معارضة، بقيادة " "، في 8 كانون الاول 2024، أنهى 5 عقود من حكم عائلته.ومنذ فراره، لم تنشر له أي صورة، ولم يظهر إلى العلن.