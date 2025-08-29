رئيس البرلمان الإيراني يدعو الشعب للاستعداد إلى الحرب.. ما علاقة صدام حسين؟

وقال خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "يوم المسجد العالمي"، إن "الاستعداد الدفاعي لا يجب أن يقتصر على القوة العسكرية بل يرتكز على قلب الشعب وتلاحمه مع الدولة".وأشار قاليباف إلى أن "التهديدات اليومية تشمل جميع الإمكانات العسكرية للولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي " "، وإسرائيل، وبعض دول المنطقة، واصفاً بأنها "النازية في الـ 21" بسبب كراهيتها للإسلام والإنسانية".وأضاف أن "تجربة الدفاع المقدس (الحرب) ضد أظهرت شجاعة الأجيال الجديدة"، معتبراً أن "المواليد من العقود الأخيرة أكثر شجاعة وحكمة من مقاتلي تلك الحقبة".ومضى قاليباف قائلًا "القوة الحقيقية لا تكمن فقط في الصواريخ والدفاعات، بل في قلب الشعب الذي ينبض مع والإسلام"، مشدداً على ضرورة "استخدام طاقات الإيرانيين في إدارة البلاد وليس فقط خلال الانتخابات".ولفت إلى أن "80 بالمئة من اقتصاد البلاد تحت أو الجهات شبه الحكومية"، معتبراً أن "هذا أحد أسباب قصور الأداء الحكومي، إذ دعا إلى مشاركة المواطنين في السياسات الاقتصادية والإدارية".وأكد قاليباف أن "الانسجام بين السلطات الثلاث في إيران أفضل من أي وقت مضى"، محذراً من "أن أي محاولة للنيل من هذا التلاحم ستعطي العدو فرصة للهجوم".