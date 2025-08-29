كورونا ينتشر في غزة

وقالت المصادر أنه "تم رصد إصابات بالفيروس في صفوف عدد من المرضى بعد أن تبين حملهم لأعراضه"، مشيرًا إلى أن "أبسط الأدوية مثل الفيتامينات والمضادات الحيوية مفقودة من مستشفيات الوزارة".وأوضحت المصادر أن "حالة الاكتظاظ غير المسبوقة نتيجة عمليات النزوح المستمرة في مناطق ضيقة من قطاع ، وغياب وسائل النظافة الشخصية تؤدي إلى حتمية، مع عدم وجود أي مناعة لدى المصابين بسبب سوء التغذية، والافتقار لوسائل الوقاية".وأكد مسؤول طبي في قطاع غزة تفشي "فيروس مجهول" بين السكان في القطاع مع انهيار منظومة الخدمات الصحية والبيئية جراء الحرب المدمرة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، محذرًا من تداعيات خطيرة له.وقال مدير الطبيب إن "فيروسًا يضرب قطاع غزة "، مشيرًا إلى أن " في القطاع المحاصر ليس لديها إمكانية لإجراء فحوصات لمعرفة أسبابه".وأضاف أبو سلمية عبر صفحته على : "الأعراض هي ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام في المفاصل، وسيلان من الأنف، وسعال يصاحبه نوبات من الإسهال تستمر لأكثر من أسبوع".وتابع "ليس لدينا فحوصات لمعرفة سبب هذا الفيروس"، مرجعًا انتشاره إلى سوء التغذية الذي يؤدي إلى نقص المناعة، وعدم وجود مياه نظيفة وعدم وجود المنظفات، والاكتظاظ الكبير للناس داخل الخيام.وحذر أبو سلمية من أن "هذا الفيروس سيفاقم الضغط على المنظومة الصحية المنهكة في قطاع غزة"، مطالبًا "بوقف الحرب لإنهاء كل ما يترتب عليها من تداعيات صحية خطيرة".