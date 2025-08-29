مواطن يسد مكان موظف حكومي في غيابه

وتفاجأ محافظ سوهاج اللواء الدكتور سراج، بمواطن يباشر عمل موظف غائب داخل مجمع خدمات زراعية، في مشهد غير معتاد، وسأله عن سبب هذا التصرف، فكان الرد من المواطن: "أنا عملت ده مودة".وسأل المحافظ، المواطن الذي يرتدي جلبابًا بلديًا داخل المكتب، حول كيفية إنهاء مصالح المواطنين، ليصطدم برده، أنه لا ينهي أي مصلحة لأي مواطن إلا في حضور الموظف.وأثارت الواقعة غضب المحافظ المصري، الذي أحال الموظف المختص للتحقيق، وطلب تقريرًا عن الحادثة، وأبلغ المواطن بعدم تكرار هذا التصرف مجددًا.