تركيا تتخذ موقفاً حازماً ضد "إسرائيل": قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية وإغلاق الأجواء

انتقد وزير الخارجية التركي عجز النظام العالمي عن تحمل مسؤولياته لوقف هذه المجازر، مؤكداً أن العقلية الإسرائيلية "لا تعترف بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط". كما لفت الانتباه إلى محاولات الوزراء الإسرائيليين المتطرفين والمستوطنين لزيادة التوتر من خلال اقتحامات .في خطوة تصعيدية، التركي عن قرار بلاده قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية بالكامل مع ، وإغلاق الأجواء التركية أمام طائراتها.وفي سياق أوسع، حذر الوزير من أن التوتر المستمر بين إسرائيل وإيران يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى أن سياسات إسرائيل العدوانية تجاوزت لتشمل ، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان. وأكد أن لن تسمح باستمرار هذه السياسات، وأن مساعيها مستمرة مع ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية.