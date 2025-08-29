منذ بداية 2025.. الأمم المتحدة تشخص ارتفاعاً حاداً بوتيرة الإعدامات في إيران

وقال لحقوق الإنسان (OHCHR) إن شهر يوليو/ تموز وحده شهد إعدام مئة شخص، أي أكثر من ضعف عدد الذين أعدموا في الشهر نفسه من العام الماضي.وأوضح المكتب أن الإعدامات شملت نساء ومواطنين أفغانا، إضافة إلى أفراد من الأقليات العرقية مثل البلوش والأكراد والعرب.وأشار المكتب إلى أن أحد عشر شخصا يواجهون حاليا خطر الإعدام الوشيك، بينهم ستة متهمون بـ"التمرد المسلح"، وخمسة آخرون يواجهون العقوبة نفسها بسبب مشاركتهم في احتجاجات عام 2022.