"إسرائيل" تعلن محاولة اغتيال رئيس أركان الحوثيين: ننتظر نتائج الغارة

وكشف "الجيش الإسرائيلي" رسمياً أن هجوم أمس في وقع في قاعة مؤتمرات، وهي "اجتماع لوزراء" حكومة الحوثيين، عُقد لمشاهدة زعيمهم .وأوضح أنه "لا يزال يجمع نتائج الأضرار الناجمة عن هجوم قاعدة بدر الجوية، وحالة الشخصيات التي كانت في قلب الهجوم".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت مصادر إعلامية باغتيال رئيس حكومة في قصف إسرائيلي على صنعاء أمس، فيما نفت مصادر رسمية من الجماعة استهداف قياداتها.