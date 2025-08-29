الترويكا الأوروبية تبلغ مجلس الأمن "عدم التزام إيران" بالاتفاق النووي

وقالت هذه الدول في بيان مشترك "أبلغنا عدم التزام بخطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كبير".وأضافت "منذ عام 2019 توقفت إيران بشكل متزايد ومتعمد عن الوفاء بالتزاماتها تقريبا".وأشارت إلى "عدم التزام إيران يشمل تراكم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب دون مبرر مدني موثوق".وتابعت الترويكا الأوروبية أن "إيران أوقفت إتاحة الوصول المتفق عليه للوكالة الدولية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".من جانبه، قال مندوب في مجلس الأمن: "تقرر استمرار المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق شامل، وعازمون على منع إيران من الحصول على سلاح نووي".وقد يؤدي هذا الإبلاغ إلى إعادة فرض العقوبات التي أقرها مجلس الأمن في سنوات سابقة على إيران.