توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538878-638920747294065093.jpg
الجيش الإسرائيلي: اعتقال مروجين لنشاطات ضدنا جنوب سوريا
دوليات
2025-08-29 | 10:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
59 شوهد
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه اعتقل عددا من "المشتبه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية ضد قواته"، في سلسلة عمليات ليلية في منطقة جنوب
سوريا
.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "خلال مجموعة من العمليات الليلية في جنوب
سوريا
، اعتقلت قوات الفرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504 في الأيام الأخيرة عددا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع في جنوب سوريا".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "خلال عمليات التمشيط التي نفذتها القوات، تم العثور على وسائل قتالية في المناطق التي عملت بها"، مشيرا إلى أن "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب في المنطقة، وذلك بهدف ضمان أمن مواطني
إسرائيل
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
