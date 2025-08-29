الجيش الإسرائيلي: اعتقال مروجين لنشاطات ضدنا جنوب سوريا

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "خلال مجموعة من العمليات الليلية في جنوب ، اعتقلت قوات الفرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504 في الأيام الأخيرة عددا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع في جنوب سوريا".‏وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "خلال عمليات التمشيط التي نفذتها القوات، تم العثور على وسائل قتالية في المناطق التي عملت بها"، مشيرا إلى أن "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب في المنطقة، وذلك بهدف ضمان أمن مواطني ".