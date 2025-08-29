قسد تعلن تفكيك "خلية خطيرة" لتنظيم داعش في دير الزور

وأصدر لـ"قسد"، بياناً، جاء فيه: "فككت قوات الكوماندوز في مجلس العسكري ليلة أمس (الخميس)، خلية إرهابية خطيرة لتنظيم في بلدة ذيبان، بريف دير الشرقي".وأضاف أن "العملية جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة من قبل القوات الأمنية، حيث تم تحديد مكان اختباء عناصر الخلية الإرهابية، وتمكنت قواتنا من فرض طوق أمني محكم عليها، وإلقاء القبض على إرهابيين اثنين من عناصر تلك الخلية وضبط ما بحوزتهما من الأسلحة والذخيرة، وهي بنادق كلاشينكوف عدد 5، ومخازن ذخيرة بنادق كلاشينكوف عدد 23، وجعب عسكرية عدد 4، وطلقات كلاشينكوف عدد 600".وتابع البيان بالقول: "كان الإرهابيان المقبوض عليهما قد شاركا في الهجوم على بعض النقاط العسكرية في المنطقة، وتورّطا بشكل مباشر في استهداف نقاط تابعة لقوات مجلس دير الزور العسكري في البلدة نفسها".