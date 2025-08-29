واشنطن تلغي تأشيرات وفد السلطة الفلسطينية لحضور أعمال جمعية الأمم المتحدة

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن "هذه القيود تعني أن لن يتمكن على الأرجح من السفر إلى لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة، كما يفعل عادة".تأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض عقوبات على مسؤولي وأعضاء في يوليو، حتى مع توجه قوى غربية أخرى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.وأكدت في بيانها أن بعثة فلسطين لدى لن تكون مشمولة بالقيود.ولم تقدم وزارة الخارجية أي تفاصيل إضافية.وبتاريخ 31 تموز الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في الفلسطينية، متهمة إياهم بـ"انتهاك التزامات السلام" عبر السعي لتدويل الصراع مع ، خصوصًا من خلال التوجه إلى الدولية ومحكمة العدل الدولية.وتشمل العقوبات منع المستهدفين من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، دون الكشف عن أسمائهم.القرار الأميركي أثار تنديدا فلسطينيا واسعا؛ إذ اعتبر عضو للمنظمة واصل أن هذه الخطوة تمثل "انحيازا كاملا للاحتلال الإسرائيلي" وتأتي في سياق دعم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 660 يوما. وأضاف أن العقوبات تستهدف إضعاف التمثيل الفلسطيني ومحاولة عزل القضية بعد اتساع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.في المقابل، رحبت إسرائيل بالخطوة الأميركية، حيث شكر وزير الخارجية على ما وصفه بـ"الوضوح الأخلاقي"، معتبرا أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتحمل ثمن سياساتها.