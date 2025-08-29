كتائب القسام: خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون وبالاً عليه

وفي تدوينات نشرها عبر حسابه على "تلغرام"، قال : "خطط العدو الاجرامية باحتلال ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله".وأضاف: "مجاهدونا في حالة استنفار وجهوزية ومعنويات عالية، وسيقدّمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال وسيلقّنون الغزاة دروسا قاسية بعون الله".وتابع الناطق العسكري باسم "القسام": "مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، ما سيتحمل جيش العدو وحكومته الإرهابية كامل المسئولية عنه".وختم أبو عبيدة قائلا: "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله".وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، مدينة غزة منطقة قتال وخارج نطاق أي هدنة، وسط مواصلة القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في القطاع.كما أصدر الإسرائيلي أمرا للجيش في وقت سابق، بالسيطرة على مدينة غزة، التي يُقدّر عدد سكانها حاليا بحوالي مليون شخص، وهو ما اعتبرته يشكل "تصعيدا مميتا".