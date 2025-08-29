امرأة تدعي اغتصابها من قبل والدها.. والحقيقة صادمة

وأوضحت تحريات إدارة البحث الجنائي أن المزاعم الواردة في المنشور مفتعلة، وجاءت كجزء من محاولة ابتزاز من الفتاة لوالدها بهدف الحصول على مبالغ مالية.وبحسب مصدر أمني، فإن صاحبة المنشور وتدعى آية (22 عامًا)، وهي مطلقة وأم لطفلة تقيم بمنطقة بالقاهرة ومن مواليد ، كانت قد حررت من قبل محضرًا ضد والدها (رقم 6471 لسنة 2025 إداري طلخا) اتهمته فيه بالاعتداء عليها، لكن التحقيقات حينها انتهت إلى إقرارها بكيدية الشكوى بعد اتفاق مع طليقها لتحصيل نفقات المعيشة من والدها، قبل أن تتنازل أمام عن المحضر.كما أشارت التحريات إلى أن الفتاة رفضت الخضوع للكشف الطبي الشرعي في الواقعة السابقة، وأقرت بأنها تخضع للعلاج من مرض نفسي، وسبق أن حاولت الانتحار بسبب ظروفها الصعبة.وأكدت أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بعد إعادة نشرها منشورًا جديدًا يكرر اتهاماتها السابقة لوالدها.