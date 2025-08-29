كمين لأسر 4 جنود اسرائيلين بغزة.. علميات البحث مستمرة

وذكرت الوسائل، انه "أنباء أولية عن حدث صعب في قطاع ، ومروحيات إسرائيلية تعمل على إجلاء جنود تحت إطلاق نار كثيف"، مبينة انه "أنباء عن مقتل جندي وإصابة آخرين في حدث صعب في قطاع غزة، والحدث صعب والجيش يستدعي مزيدا من مروحيات الإجلاء".واضافت ان "هناك اشتباكات ضارية في موقع الحدث ومقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرقي مدينة غزة، مع دخول مقاتلات بشكل مكثف إلى سماء القطاع"، مؤكدة "وقوع مصابين جدد في حدث أمني لا يزال مستمرا، ومقتل جندي وإصابة اثنين في أولية".وتابعت: "معلومات مؤكدة عن وقوع حدث أمني ثان في قطاع غزة وسقوط عدد من الجرحى، وقصف مدفعي إسرائيلي مستمر على حيي والصبرة وجباليا شمالي القطاع"، مبينة ان "عدد الجنود المصابين جراء أحداث أمنية صعبة جدا ارتفع، وجنود إسرائيليون تعرضوا لكمين في حي الزيتون".واردفت: "مقاتلو حماس رصدوا قواتنا بمناظير ليلية والجيش يدفع بمزيد من القوات وسط اشتباكات عنيفة، وإصابة تسعة في إحصائية أولية"، موضحة انه "تم تسجيل حدث أمني صعب ثالث وجروح الجنود الذين نقلوا من أرض المعركة حرجة وخطيرة".واوضحت، ان "الجيش ارسل 6 مروحيات إضافية لإجلاء الجنود المصابين في حي الزيتون، وقام باطلاق قنابل ضوئية بكثافة في وسط القطاع، مع تفعيل هانيبعل لمنع سقوط أسرى أثناء الهجمات في حي الزيتون".واشارت الى ان "قوات تابعة للفرقة 162 واللواء 401 هي التي وقعت في كمين بحي الزيتون، والاشتباكات مستمرة مع قدوم مزيد من المقاتلين الفلسطينيين، والقسام تحاول أسر جنود خلال الكمين، والجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون".ولفتت الى ان "الخشية تزداد لدى الجيش من سقوط 4 جنود على الأقل في يد حماس وأعمال بحث واسعة عنهم".وبينت ان "الحدث في حي الزيتون من أصعب الأحداث منذ 7 أكتوبر 2023".