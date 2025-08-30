الصفحة الرئيسية
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538934-638921292669491916.jpeg
الصحة العالمية تصدر تحذيرا بسبب الكوليرا
دوليات
2025-08-30 | 01:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
73 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
حذّرت
منظمة الصحة
العالمية في تقرير جديد من ازدياد معدلات الوفيات بمرض
الكوليرا
حول العالم.
وقال تقرير صادر عن المنظمة إن "الفترة من الأسبوع الوبائي 27 إلى 30 من شهر تموز 2025، شهدت الإبلاغ عن 67705 حالة جديدة من
الكوليرا
والإسهال الحاد من 18 دولة وإقليما ومنطقة في إقليمين من الأقاليم التي تشرف عليها
منظمة الصحة
العالمية، مسجلة زيادة نسبتها 2% مقارنة بشهر حزيران".
واضافت ان "الفترة ذاتها شهدت 624 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا على مستوى العالم، بزيادة قدرها 14% عن الشهر السابق".
وأضاف البيان:"في تموز 2025 كان عدد الوفيات بالكوليرا أعلى بنسبة 43% مقارنة بشهر تموز 2024، وفي هذا الشهر تم الإبلاغ عن 96197 إصابة و436 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في 21 دولة".
وأشار البيان إلى أنه "من الأول من كانون الثاني إلى 27 من تموز 2025، تم الإبلاغ عن إجمالي تراكمي بلغ 382718 حالة كوليرا و4478 حالة وفاة بسبب هذا المرض في 31 دولة ضمن أربعة أقاليم تابعة لمنظمة
الصحة
العالمية".
وسجل إقليم شرق المتوسط أعلى الأرقام، يليه الإقليم الإفريقي، ثم إقليم جنوب
شرق آسيا
، وإقليم الأمريكتين. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات في الأقاليم الأخرى التابعة للمنظمة.
ونوهت المنظمة إلى أن "النزاعات، النزوح الجماعي، الكوارث الطبيعية، وتغير المناخ ساهمت في تفاقم حالات تفشي المرض، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالفيضانات حول العالم".
وأضافت أن "البنية التحتية الضعيفة ونقص الرعاية الصحية يؤديان إلى تأخير العلاج، ما يجعل عمليات تفشي المرض والسيطرة عليه أكثر تعقيدا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الصحة
تحذير
السومرية نيوز
منظمة الصحة
سومرية نيوز
السومرية
شرق آسيا
جنوب شرق
الكوليرا
النزا
