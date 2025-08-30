خلاف على السعر ينتهي بجريمة قتل داخل مطعم

وطبقا لمصدر محلي، فإن والد القتيل تناول وجبة الغداء في المطعم، وأثناء دفع قيمة ما تناوله، دخل في خلاف مع المحاسب المالي على الأسعار، ليتطور الأمر إلى تلاسن حاد بينه وبين العمال، قبل أن يغادر الرجل متوعدا بالعودة.وقالت المصادر إن الأب عاد بعد دقائق برفقة 3 من أبنائه بقصد الانتقام، لتندلع معركة عنيفة مع عمال المطعم، استُخدمت فيها السكاكين والسواطير، ما أدى إلى قتل أحد الأبناء وإصابة أخيه ووالده بجراح، إضافة إلى أحد العمال.وأشارت إلى أن الاشتباك توقف بعد سقوط الابن بعدة طعنات، وتدخل الزبائن في فضّ النزاع، ليتم نقل المصابين إلى المستشفى، قبل أن تصل " " التابعة لميليشيا الحوثي إلى المطعم لاتخاذ الإجراءات.وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت حدّة العنف والجرائم المرتكبة في ، وسط تحذيرات من تأثيراتها المستقبلية على تماسك المجتمع، في حين تؤكد العالمية حاجة 7 ملايين للدعم والعلاج النفسي، إثر تعرضّهم لأنواع مختلفة من الصدمات طوال سنوات النزاع المسلّح.