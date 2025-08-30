ظهور مفاجئ لكلينتون يثير التساؤلات حول وضعه الصحي

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير لها أرفقته بصور في المطار، إن الرئيس الأمريكي السابق الذي سبق أن عانى من مشاكل في القلب، كان برفقة زوجته ، يحمل جهازا طبيا يعتقد أنه من نوع "Propaq MD" المخصص للرصد الطبي ونظم الصدمات الكهربائية.يذكر أن كلينتون قد نقل إلى المستشفى في كانون الأول الماضي بسبب ارتفاع في درجة الحرارة، كما خضع لعمليتين قلبيتين سابقتين في عامي 2004 و2010.وقد عاد الزوجان كلينتون إلى دائرة الاهتمام العام مؤخرا بسبب صلاتهما برجل الأعمال الراحل المتهم بالاستغلال الجنسي للقاصرين.وكان الرئيس الأمريكي ، الذي ارتبط اسمه أيضا بقضية إبستين، قد ذكر سابقا أن قد زار جزيرة إبستين الخاصة، والتي شهدت العديد من حوادث الاستغلال وفقًا لشهادات الضحايا.ويأتي هذا في وقت وجهت فيه استدعاءات رسمية للزوجين كلينتون للإدلاء بشهادتهما ضمن التحقيق الجاري في قضية إبستين.