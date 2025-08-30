الصفحة الرئيسية
إيران تعلن تفكيك خلية إسرائيلية للتجسس في خراسان
دوليات
2025-08-30 | 03:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
261 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال خلية تابعة لجهاز
الموساد
الإسرائيلي مؤلّفة من 8 أشخاص في
محافظة خراسان
.
وقال الحرس الثوري في بيان إنّ الخلية تلقت تدريبات متخصّصة عبر الإنترنت على يد جهاز
الموساد
، وكانت مهمتها "إرسال إحداثيات للمراكز الحيوية والحساسة، وجمع معلومات عن شخصيات عسكرية بارزة"، إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين و"تدمير مراكز مهمة" في مدينة مشهد.
وأشار البيان إلى أنّ عملية الاعتقال جرت نتيجة "عمليات استخباراتية دقيقة ومستمرة نفذتها منظمة استخبارات الحرس الثوري في
محافظة خراسان رضوي
، وبالتنسيق مع الجهات القضائية"، لافتًا إلى أنّه تم ضبط كميات من المواد الأولية اللازمة لصنع منصات إطلاق وقنابل ومتفجرات وفخاخ متفجرة.
مقالات ذات صلة
إيران: إحباط مخططات تجسسية وتفكيك خلية إرهابية
11:41 | 2025-06-22
قسد تعلن تفكيك "خلية خطيرة" لتنظيم داعش في دير الزور
12:31 | 2025-08-29
"الشاباك" يعلن تفكيك "أكبر خلية لحماس" في الضفة الغربية
13:06 | 2025-06-29
إيران.. القبض على عميلين للكيان الإسرائيلي في خراسان
02:52 | 2025-07-21
