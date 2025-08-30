إيران تعلن تفكيك خلية إسرائيلية للتجسس في خراسان

وقال الحرس الثوري في بيان إنّ الخلية تلقت تدريبات متخصّصة عبر الإنترنت على يد جهاز ، وكانت مهمتها "إرسال إحداثيات للمراكز الحيوية والحساسة، وجمع معلومات عن شخصيات عسكرية بارزة"، إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين و"تدمير مراكز مهمة" في مدينة مشهد.وأشار البيان إلى أنّ عملية الاعتقال جرت نتيجة "عمليات استخباراتية دقيقة ومستمرة نفذتها منظمة استخبارات الحرس الثوري في ، وبالتنسيق مع الجهات القضائية"، لافتًا إلى أنّه تم ضبط كميات من المواد الأولية اللازمة لصنع منصات إطلاق وقنابل ومتفجرات وفخاخ متفجرة.