قتلى وإصابات وفقدان جنود.. تفاصيل ما حدث في غزة فجر اليوم

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أحد الأحداث الأمنية في غزة شمل تفجير آلية من طراز "نمر" بعبوة، مما أدى إلى إصابة 7 جنود 3 حالتهم خطرة.وشهد حيّا والصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي للمقاومة قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي فعّل ما يعرف ببروتوكول "هانيبال" لقتل أي جندي قبل وقوعه في الأسر.وتعرضت مروحيات إجلاء لإطلاق نيران كثيف، ويُعتقد أن قوات تابعة للفرقة 162 واللواء 401 هي التي وقعت في كمين حي الزيتون شرقي غزة.وقالت وسائل إعلام إن الجيش بدأ سحب جنوده من حي الزيتون وإعادتهم إلى ثكناتهم، بينما فرضت الرقابة العسكرية حظر النشر بشأن ما حدث مع الجنود الأربعة في حي الزيتون.وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام قد قال إن الإسرائيلي ، ومن وصفهم بوزرائه النازيين، قرروا بإصرار تقليص عدد أسراهم الأحياء إلى النصف، كما قرروا أن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، وفق تعبيره.وأشار أبو عبيدة إلى أن كل أسير يُقتل بفعل العدوان الإسرائيلي سيعلن اسمه وصورته مع إثبات لمقتله.شهداءوفي سياق العدوان الإسرائيلي على القطاع، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 18 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم السبت.وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة باستشهاد امرأة وطفلها في قصف إسرائيلي فجر اليوم استهدف شقة سكنية في منطقة شمالي مدينة غزة.وقال إن 4 استشهدوا وأصيب آخرون من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال وسط قطاع غزة، مضيفا أنه تم انتشال جثامين 3 شهداء إثر غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع.كما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف شقة في برج الشوا وحصري بشارع الوحدة في مدينة غزة.وعاش فلسطينيو مدينة غزة ليلة مرعبة على وقع أصوات انفجارات ضخمة وإطلاق نار مكثف منذ ساعات الفجر الأولى سمع دويها في حي الزيتون جنوبي المدينة ومحيطه.ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف في أنحاء وسط وشمال خان ، كما أطلقت بوارج حربية قذائفها تجاه شواطئ المدينة.وبدعم أميركي ترتكب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلّفت الإبادة 63 ألفا و25 شهيدا على الأقل، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.