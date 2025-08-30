روسيا تفتتح قنصلية في شرم الشيخ المصرية

وبحسب " "، قال كليموف: "ستفتح الروسية في أبوابها قريبا أمام السياح الروس".يذكر أن الروسي وقع مرسوما بافتتاح في شرم الشيخ، وكلّف بتحديد عدد موظفيها واعتماد جدول التوظيف.