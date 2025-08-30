محكمة أمريكية: ترامب خالف القانون بفرض الرسوم الجمركية

وقضت للدائرة الفيدرالية بأنه لم يكن مسموحا لترامب قانونا بإعلان حالات وفرض على الاستيراد من كل دولة تقريبا على وجه الأرض، وهو حكم أيد إلى حد كبير قرار أصدرته محكمة تجارية فيدرالية متخصصة في في مايو الماضي.وكتب القضاة في الحكم "يبدو أنه من غير المرجح أن كان يقصد.. منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية".لكن القضاة لم يحكموا بإلغاء الرسوم على الفور، مما يمنح إدارته الوقت للطعن أمام .وقد تعهد بذلك، وكتب على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفيا إلى تدمير الأميركية".وقال المتحدث باسم كوش ديساي إن ترامب تصرف بشكل قانوني، و"نحن نتطلع إلى النصر النهائي في هذه المسألة".