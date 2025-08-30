‏بعد شائعات وفاته… موقع اكسيوس: ترامب بخير وسيلعب الغولف اليوم

وأضاف المصدر في تصريح لموقع اكسيوس، أن سيمارس نشاطه المعتاد صباح اليوم بلعب الغولف، مشيراً إلى أن ما أثير عن غيابه لا يعدو كونه شائعات يقودها مؤثرون عبر منصة (X) لتحقيق أهداف سياسية وإعلامية.وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن غياب ترامب العلني لأربعة أيام، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام موجة تكهنات حول وضعه الصحي، قبل أن يأتي هذا النفي الرسمي ليضع حدا لتلك الانباء.